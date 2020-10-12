在歐美疫情延燒下，帶動居家辦公、遠距教學等趨勢正旺，NB、網通、TV等晶片需求旺，帶動IC設計族群第三季多檔個股營收登頂，且第四季也持續看好，也讓族群股價順勢反映利多，瑞昱(2379)今大漲逾4%，重新登上400元大關，最高達401.5元，義隆(2458)漲幅近3%，聯詠(3034)漲幅一度約達1.5%。

新冠肺炎在歐美掀起第二波疫情，且嚴重程度恐更盛首波，所以居家辦公、遠距教學等趨勢正旺，且不僅會延續到第四季，甚至會到明年上半年，包括Google已經宣布將居家辦公的計畫將延長至2021年7月，先是遠端的趨勢並短線效應，相關網通、NB等需求動能將一路延續到明年。

瑞昱各產品線暢旺，包括筆電、TWS等晶片需求，加上數位電視、數位機上盒、被動式光纖網路(PON)等晶片出貨進入旺季，9月合併營收81.73億元，月增加12%、年增加38.5%，連續4個月創下單月營收歷史新高，也帶動第三季合併營收224.09億元，季成長29.2%，同步創下季度營收歷史新高，第四季預計在新冠肺炎疫情帶動的遠距商機下，將延續淡季不淡。

聯詠9月合併營收79.74億元，月成長9.5%、年成長42%，創下歷史單月新高，也推動第三季合併營收220.01億元，季成長18.2%，同創單季歷史新高；累計前9月合併營收為575.03億元、年增20.2%，第四季預計在NB需求強勁和更高的TDDI出貨量以及均價提高下，營運熱度延燒。

義隆9月營收17.2億元，月增加12.8%、年增加69.5%，單月營收衝上歷史新高，累計前9月營收105億元、年增加54.3%，亦創下歷史新高。 義隆第三季營收為47.07億元，達陣先前財測預估的46~48億元，也相較第二季的35.39億元，成長達33%，續創歷史新高，展望第四季，義隆除了NB需求持續暢旺之下，Chromebook訂單成長優於NB，以研調機構預估的數據來看，目前上修約1000萬台需求量，然因目前Power IC及Driver IC等關鍵零組件缺貨，致義隆電僅能滿足70~80%的需求量，法人預估，在Chromebook需求推升下，使得原本進入傳統淡季的季節，營運將與第三季持平。

(時報資訊)