高階智慧型手機鏡頭需求疲弱，致使大立光(3008)產能在傳統旺季都難以滿載，儘管大立光執行長林恩平強調不會為了填滿產能不賺錢也接，但法人認為，高階智慧型手機鏡頭市況不佳，且舜宇等陸資光學鏡頭廠積極搶攻蘋果，蘋果及中低階手機鏡頭價格競爭壓力沈重，大立光今天盤中股價逆勢重挫，拖累玉晶光(3406)、新鉅科(3630)等同步走弱。

美國新禁令重創華為智慧型手機銷售，且全球新冠肺炎疫情持續延燒，致使高階智慧型手機銷售不佳，5G智慧型手機規格往中階走，讓主攻高階智慧型手機鏡頭的大立光受到不小的影響，由於某客戶高規格訂單在第3季遭砍歸零影響稼動率，即使蘋果iPhone新機上市在即拉貨轉趨積極也難以完全彌補，讓大立光第4季營運透明度不高，林恩平在法說會坦言，第4季產能不太可能滿載。

林恩平表示，目前手機客戶對新產品開發普遍蠻消極的，高階鏡頭雖然還是繼續設計或是拉貨，但大家對高階手機信心度較差，大部分客戶比較喜歡中低階產品，認為比較賣得動，高階產品賣得比較少，不過還是有客戶要求高規格鏡頭，但量多少無法預估，明年產品價格還是要看規格，如果規格較低，價格當然會比較差。

林恩平強調，價格與鏡頭規格連動，什麼樣的規格就會有什麼樣的價格，公司在意的是鏡頭規格高低階，接單是由高階往下，毛利率不合理我們就不會接，如果市場往中低階走，競爭壓力就更大，公司會看能不能透過提高生產效率，在不好價格中有獲利，公司會看產能利用率跟毛利率那個對公司有利進行動態調整，若只是為了填滿產能不賺錢也沒必要。

大立光法說會後，讓原已保守看待手機鏡頭市場的法人更為保守，多數法人認為，中低階手機鏡頭價格競爭壓力將更為劇烈，致使大立光、玉晶光及新鉅科遭逢賣壓，股價逆勢下挫。

(時報資訊)