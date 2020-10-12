雙十國慶連假期間，美股四大指數同步走揚，台股連假後12日一早開盤旋即向萬三關卡叩關，最高來到12,997點、大漲110點，與萬三關卡僅有一步之遙，不過，隨後市場投資人近關情法心態濃，萬三成為上檔壓力與天險，逢高獲利了結賣壓出籠，指數漲幅收斂。

半導體雙雄台積電及聯發科，12日扮演台股最重要衝鋒指標，台積電股價一早來到462元，改寫9月16日盤中改寫的歷史新高，隨後台積電股價小幅回軟至459元附近，若股價收在458元之上，有機會創下9月16日收盤458元的平高或歷史新高。

聯發科12日股價站上700元關卡，最高來到722元，至11點過後股價明顯下滑至708元附近，大漲38元，漲幅在5～6％之間，但仍強守在700元價位。

由於美國費城半導體指數上周五收盤再改寫歷史新高，激勵台股半導體指數大漲、衝過300點大關，最高來到305.74點，但距離歷史高點309.43點，仍有小幅差距，台積電12日盤中已領先表態創高。

(工商 )