適逢國慶連假，冠德（2520）集團Global Mall環球購物中心北部五店周年慶首四日人潮與業績均衝出超過一成表現；環球指出，連假期間舉辦超過50場親子活動，最高單場吸引超過上百人參加，在無法出國的報復性消費、出遊下，新北中和店化妝品、運動服飾及居家家電業績亮眼，成長超過二成；板橋等車站店便當銷售更成長二成。

Global Mall今年周年慶除了滿額回饋18%，更祭出多項超值組合優惠下殺3折起，消費者趁機選購高單價的洗衣機、冰箱及大型家具、按摩椅及高價音響設備，像是集雅社、宜得利家居、OSIM、tokuyo等，均有單次購買近20萬客單；而超值優惠，則以運動服飾、化妝品為主力，新北中和受惠第三季陸續改裝運動服飾品牌近四成，高達20個品牌齊全亦挹注不少業績成長。而桃園A8則吸引家庭客群添購家具及收納櫃等同步也增長超過兩成。

緊接接著10月22日Global Mall南區兩店包括屏東市、新左營車站週年慶亦將登場。

(工商 )