台股權值王台積電（2330）花費15個交易日，終於在12日填息成功，外資法人說，本次受到獲利了結賣壓、國際地緣政治關係、新冠肺炎疫情等因素影響，台積電填息之路雖不如前幾次順遂，但放眼第四季營運動能形勢大好，台積電填息後，可望瞄準股價突破466.5元新高。

摩根士丹利證券指出，台積電第三季營收表現超越財測，儘管墊高了基期，然第四季在5G智慧機、「在家工作」帶動相關半導體需求挹注下，推估以美元計價，台積電單季營收還會季增5～10％。短期而言，因蘋果占台積電營收比重達二成，將密切觀察蘋果新iPhone發表後的市場反應。

廣發證券指出，在5G智慧機、筆記型電腦的需求帶動下，全球8吋廠的產能緊俏（主要是電源管理IC與大尺寸驅動IC），預期供不應求的狀況至少須等到 2021年第二季才得以舒緩。在較有利的議價環境下，研判台積電下半年將調漲部分產品售價5％，並且於2021年上半年再調升5％。而部分中芯國際客戶為確保產能無虞，或會考慮轉單給台積電，中美間不確定性亦增添台積電的議價能力。

(工商 )