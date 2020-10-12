中國人民銀行副行長范一飛12日撰文稱，當前中美關係複雜嚴峻，資訊技術供應鏈安全存在巨大風險，極端情況下將嚴重影響中國金融網路和資訊系統穩定運行；同時，金融與科技的深度融合，在傳統技術風險挑戰之上，還帶來資料安全治理複雜度增高、新興技術成熟度不夠、非理性使用新技術等諸多新型風險。

范一飛的文章刊登於人行旗下的「中國金融」雜誌，他稱，要強化金融網路安全頂層設計，推出金融網路安全、金融關鍵基礎設施保護等規章，制定金融網路安全等級保護等規範。

范一飛強調，應規範金融數據的分級分類安全管理，重點針對海量資料存儲、跨境資料流程動、個人資訊保護等方面建立長效安全防護機制，嚴防金融資料資源洩露、篡改與不當使用。

文章並表示，要聚焦金融資訊化重大科學前沿問題和理論瓶頸，加大核心晶片、作業系統、量子通信等底層技術金融應用的前瞻性與戰略性研究攻關，搶佔資訊化發展制高點。文章還稱，要讓科技治理更現代。要加強監管科技應用，搭建多層次、系統化的數位化監管體系。

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