為加速國家級人體生物資料庫整合平台運作，中央辦公室12日揭牌，並宣布由國衛院副院長司徒惠康擔任主任，期許透過群聚效應吸引產學研界的量能投入，讓平台成為台灣最有力的生醫研究資源，推動生醫產業創新及精準健康事業發展注入更多動能與活力。

中央辦公室設置於國衛院竹南院區，主要負責統籌各機構人體生物資料庫合作締約、制定檢體標準化流程、及匯集各家生物資料庫所持有之檢體及醫療資訊。同時設立單一申請窗口，協助申請者進行跨庫媒合與協調出庫。

「國家級人體生物資料庫整合平台（National Biobank Consortium of Taiwan）」，是在2019年由行政院委由衛福部和國家衛生研究院建置，而為使整合平台事務有效運作，中央辦公室編組應運而生，該單位已成功與25家機構人體生物資料庫締約，目前登錄之收案數已超過31萬例，內容涵括許多台灣盛行疾病之檢體，例如肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、口腔癌以及慢性病等。

今年2月也於國衛院建置專用P2等級之感染性生物資料庫，並結合橫跨北中南多家醫療機構，成功收集165例嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）血液檢體，4月即開放全台研究人員申請運用，截至9月已收到19件產官學研界申請案，有13案審查通過，檢體也已陸續出庫；其中包含8件產業界申請案，以開發快速抗體偵測技術為主，部分已有研發成果，成為非常重要的國家公共資源。

中央辦公室已在今年2月舉辦4場檢體品質說明討論會，建立人體生物資料庫「出庫檢體品質的標準規格」；3月舉辦1場醫療資訊一致化的說明討論會，建立人體生物資料庫由電子病歷收集標準化資訊的流程，並已有7家合作機構開始進行測試。4月開始受理整合平台申請案，截至目前收到67件學研界申請案，實地運作跨機構人體生物資料庫之申請、審查和出庫作業，有18案已通過審查，檢體也已陸續出庫。在8月辦理首場為推廣產業界運用的「醫療基因大數據之運用座談會」，邀集產業界進行對談，普遍獲得產業界認同。

(工商 )