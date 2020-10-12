三重客運藍26公車日前衝撞人行道，釀1死1傷，撞毀24台機車，引發社會譁然。立法院交通委員會今日通過臨時提案，建請交通部公路總局比照勞動部、環保署，在2個月內建立網路平台，公布公路客運業者黑名單，同時要求3個月內修訂補助辦法或研擬針對累次違法業者調整或刪除補助金額機制。

針對9月21日三重客運死亡車禍，立法院交通委員會調閱三重客運歷年紀錄，近5年內國道客運違反《公路法及汽車運輸業管理規則》，共計違法131次，罰金共計117.9萬元。雙北市區公車違法部分，三重客運共計違法371次，罰金共333.6萬元。勞基法部分，近5年來違法13次，違法金額高達220萬。

在《公路法及汽車運輸業管理規則》方面，未依照核定路線行駛、每日駕車時間超過10小時、連續2工作日間之休息時間未滿8小時為最常違反的項目；在《勞基法》方面，違反七休一、違反加班工時上限、少給加班費、沒有給予休息時間、沒有給予國定假日休假等則為最常違法項目。意即三重客運駕駛，都是在體力及專注力負荷極大的狀態下工作，嚴重影響運輸安全。

不少立委均認為，公路總局的資訊公開有待加強，經查勞動部及環保署，針對違法雇主及汙染業者，設有「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」、「列管污染源資料查詢系統」、「列管事業污染源裁處資料」及「即時監測資料」等平台。但公總集各地主管機關，卻沒有違法客運、市區公車業者的公開查詢機制。

立委提案，要求交通部比照勞動部、環保署，於2個月內建立平台或網頁，公布違法公路客運業者之黑名單，並向立法院交通委員會提出書面報告。公路總局長許鉦漳承諾，會先建立網頁，將黑名單資訊以報表方式呈現，之後建置查詢系統。

另外，經查2015年至2020年，公路總局補助三重客運9788萬3866元，加上雙北市補助1億5874萬9904元，立委認為，領取補助的同時又屢屢違法，甚至拿補助繳罰款，建請公總重新檢討公路客運補助機制，針對累次違反勞基法、公路法、汽車運輸管理規則業者，應建立調降甚至刪除補助金額辦法。請公路總局研究修訂補助辦法或研擬針對累次違法的業者調整或刪除補助金額機制，3個月內書面報告送立法院。

(中時 )