幼兒園及托嬰中心的兒虐事件頻傳，甚至有家長懷疑小孩受虐，因為沒有證據，反而被幼兒園或托嬰中心提告的狀況。靖娟兒童安全文教基金會今天召開記者會，呼籲推動修法，要求幼兒園全面裝設監視器，並嚴懲幼托機構兒虐事件。

靖娟兒童安全文教基金會今天召開「機構虐待難舉證，自辦柯男誰要生」記者會指出，他們統計媒體報導，近5年每年平均約有35名孩子在托嬰中心及幼兒園被不當管教或虐待，根據國外研究顯示，兒虐黑數高達9成，由此推估目前媒體報導的案件，恐為冰山的一角。

靖娟兒童文教基金會執行長林月琴說，幼托機構管理問題重重，不僅不當管教情事難以舉證，即使成案，政府接獲通報及後續處理流程沒有標準作業程序，後續又要面臨政府高舉輕放、甚至根本罰不到的情形。

現在法令規定托嬰中心要裝監視器，但幼兒園則不用。一位幼兒園家長表示，曾經有家長看到小孩臉上淤青，懷疑是老師施虐，但因為沒有證據，最後園方還威脅要提告家長散布不實謠言。他們要求，幼兒園也要全面裝設監視器，而且要有錄音、沒有死角。

新北市議員張維倩表示，許多幼托機構裝有監視器，但一遇到出事要調閱時，就會出現監視器壞掉或沒有錄到畫面等奇怪現象。因此新北市目前正在試辦幼托機構將監視器錄到的內容上傳到雲端系統，而開啟雲端的金鑰則掌握在新北市政府手裡，這樣可以避免幼托機構搞鬼。

民進黨立委張廖萬堅表示，幼兒園裝監視器的想法引起許多業者反彈，但這可以避免發生兒虐事件時各說各話，對家長及園所都是一種保障。

民進黨立委蘇巧慧表示，目前幼兒園由《兒少法》規範、托嬰中心由《幼照法》規範，但兩個法令對於兒虐的定義及罰則都不一樣，應該考慮是否要一致，以更保護幼童。

(中時 )