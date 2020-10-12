MLB美國聯盟冠軍戰今天開打，光芒隊靠著先發投手史奈爾（Blake Snell）先發5局只失1分，加上阿羅桑瑞納（Randy Arozarena）的陽春砲、祖尼洛（Mike Zunino）適時安打，以2比1逆轉擊敗太空人隊，在7戰4勝制的系列賽先下一城。

受到疫情影響，今年改變，季後賽名額擴增為16隊，國家聯盟及美聯個有8隊可進入季後賽，先進行首輪外卡賽後，再進行5戰3勝制的分區系列賽，勝隊將挺進7戰4勝制的冠軍賽。

太空人例行賽勝率不到五成，以美聯西區第二名晉級季後賽，之後連勝雙城、運動家隊，今天遭遇美聯戰績最佳的光芒；而光芒則在分區系列賽與洋基隊大戰5場才驚險晉級，僅休兵1日就要面對連打7天的美聯冠軍賽，球員陣容深度受到考驗。

今天太空人由瓦德茲（Framber Valdez）掛帥，光芒是前塞揚獎得主史奈爾，太空人首局就靠著「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）轟出左外野陽春砲先馳得點，取得1比0領先。

不過光芒在4局下還以顏色，靠著阿羅桑瑞納的全壘打，助隊扳平戰局，5局下2出局後，祖尼洛敲出適時安打，送回壘上跑者，將比分超前，5局打完光芒取得2比1領先。

8局上光芒再換左投手盧普（Aaron Loup）上場，不過他面對首名打者就投出觸身球保送，雖三振布瑞格曼（Alex Bregman），但又柯瑞亞（Carlos Correa），再被塔克（Kyle Tucker）敲安形成滿壘，也讓光芒緊急換上卡斯提歐（Diego Castillo），他只用1球就讓打者敲出雙殺打，成功化解失分危機。

光芒先發投手史奈爾主投5局，用105球，被敲6支安打，另有保送、三振各2，僅因首局的陽春砲失掉1分，接替上場的投手也力保不失，成功以1分差險勝。

(中時 )