儘管熱火12日在總冠軍賽G6最後以93比106不敵湖人，無奈接受淘汰出局命運，熱火主控卓拉吉奇卻在首節就意外替補上場，無視自己右腳足底筋膜撕裂傷勢，熱火總教練史波斯查更爆料，「他在凌晨4點15秒傳訊給我，要我別放棄他！」

身為熱火今年季後賽爆冷連連的關鍵人物之一，卓拉吉奇卻在總冠軍賽G1不慎造成足底筋膜撕裂的嚴重傷勢，儘管外界批評他已提前報銷，仍在G6帶傷上陣，史波斯查說：「他已經求我3天了，談談他今晚打怎樣吧，他本來不該打的。」

卓拉吉奇12日替補打了18分55秒，投8中2，含三分球4投0中，拿5分、5籃板、2助攻與1抄截，儘管他的手感明顯受到傷勢所苦，就算擁有空檔出手機會也沒投進，但他的場上正負值卻是正2，充分證明他在場上確實仍有幫助。

「我只是想上場幫助我的球隊，湖人是支比我們更好的球隊，很可惜我們今晚沒能拿下比賽勝利，」前4場總冠軍賽都沒上場的卓拉吉奇賽後表示，「至於我的傷勢，我想應該不用進行手術，只需要好好休息，我唯一缺少的就是時間。」

(中時 )