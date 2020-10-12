香港過去一年多先後經歷《逃犯條例》修訂爭議、示威浪潮、新冠疫情和《香港國安法》實施等重大事件，眾多因素疊加影響下，當地經濟出現大幅波動。BBC分析，香港經濟在短期內反彈並不樂觀，但金融市場的情況卻完全不同。

香港在7月經歷第三波新冠肺炎疫情後，每天的確診數字早前一度放緩，刺激許多市民進行當地消費。但確診宗數過去多天回升，令當地政府考慮再次收緊防疫措施，要求酒吧等營業場所再次關閉。

香港政府早前公布，今年第二季的經濟總量較去年同期下跌9％，政府的數字更預期今年整年的經濟會收縮6％至8％。但金融市場的狀況卻截然不同，多家中資公司先後在香港上市，令香港資本市場今年的集資規模保持全球第一。

除了新冠肺炎疫情，港版《國安法》的實施也一度令金融市場出現波動，顯示出市場對經濟前景的擔憂。但香港政府和親建制的聲音普遍認為，《國安法》令香港社會回復穩定，有助吸引經濟發展和吸引外地投資者。反對意見則認為，《國安法》的內容和執行細節都十分模糊，可能會嚇退投資者。

每年10月大陸的國慶長假，過去一直是大陸旅客訪港的高峰期。去年香港雖然連續數月爆發暴力示威浪潮，但假期期間仍然有67.1萬人次大陸旅客到當地旅行。今年受新冠肺炎疫情影響，所有包括從大陸入境的人士，進入香港後和返回大陸時必須接受14天的隔離觀察。香港這一時期只有658名大陸旅客入境，跌幅超過99％。

香港的新冠肺炎疫情在7月一度惡化，曾經連續12天出現過百宗新增確診個案。情況在9月一度放緩，但確診數字近來又回升。當地專家警告，隨著天氣轉涼，新冠病毒在環境生存的時間會變長，新一波疫情可能會比上一波更嚴重。

香港2003年經歷過SARS疫情後，北京政府推出許多對香港的優惠政策，包括開放中國大陸旅客個人遊、與香港簽訂「更緊密經貿協議」（CEPA）等，讓香港受惠於中國大陸遊客的龐大消費力，成功令經濟迅速反彈，整年經濟更取得3.1％的增長。

但分析普遍認為香港今天的情況與當年十分不同。中國銀行香港金融研究院高級經濟研究員蔡永雄早前撰文指出，香港與中國大陸經濟已經變得十分緊密，中國大陸很難再以優惠政策刺激香港經濟。

他以旅遊業為例，2003年中國大陸訪問香港的遊客人數約847萬人次，佔全年旅客人數54.5％。至2019年這個數字增至4377萬人次，百分比也增至78.3％。

網絡媒體《香港01》也分析指出，即使北京當局再進一步開放中國大陸旅客到香港的措施，經歷多年的陸港矛盾和社會衝突，香港市民是否仍然歡迎大陸旅客、大陸旅客是否仍然願意到香港旅遊都是疑問。

此外，各方就《香港國安法》對當地經濟的影響看法不一。北京自7月1日開始在香港實施這部法律以來，美國、英國、澳洲多國先後宣佈暫停執行與中國大陸的司法互助協議，美國總統川普之後又宣佈將會暫停《香港政策法》給予香港特別待遇的做法。

7月初，香港美國商會就《國安法》的影響調查了183間在香港運營的美國公司。超過35％受訪者表示，他們的公司考慮在短期或中長期將資本和業務轉移、離開香港。

但報告也指出，超過64％的受訪者表示其公司無計劃離開香港，認為大灣區和中國內地仍有潛力，也有一些人認為《國安法》能為香港提供更穩定的經濟環境。

香港《國安法》部份條文容許北京政府在三個「特定情形」下對案件行使管轄權，並由中國大陸的法院審訊，包括「外國或者境外勢力介入的複雜情況」、出現香港政府「無法有效執行」的情況和出現「國家安全面臨重大現實威脅」的時候。

海曼資本創始人凱爾·巴斯（Kyle Bass）接受BBC訪問時指出，外國公司過去進入中國市場時都會選擇在香港設立辦公室，是因為當地的法制環境，出現糾紛的時候也會在奉行普通法的法庭處理，但現在這些事情「都變得不確定」。

隨著大陸與美國之間的貿易和政治紛爭持續，香港也無可避免地受到影響，但同時也得到一些好處。

其中，在美國上市的大陸連鎖咖啡店瑞幸承認帳目造假後，美國當局早前宣佈將會加強審核在美國上市的大陸企業，確保瑞幸事件不會再次發生。在這一時期，許多陸企放棄在美國上市的計劃，改道香港和大陸上市。

其中，阿里巴巴屬下的螞蟻金服計畫在10月稍後時間在香港上市，預計可以集資300億美元。另一家大陸公司網易6月已經在香港上市，成功籌集約27億美元。

BBC引述香港商務及經濟發展局局長邱騰華分析，雖然全球經濟都變得不景氣，今年4月至今已經有超過180億美元資金流入香港市場，在香港招股公司的規模也連續8年在全球排行第一位。他判斷《香港國安法》影響的最好方法「就是讓在這裏工作的人判斷事情的發展」。

總部設在美國紐約的審計公司麥楷博平（Marcum Bernstein ＆ Pinchuk ）其中一名創辦人伯恩斯坦（Drew Bernstein）形容，香港「仍然是一個很有趣的市場」。

他說，大陸公司在香港上市，可以借助港元與美元掛鉤的安排，籌集可以換成美元的資金，同時又不會像在美國上市一樣，向一些不認識自身公司的投資者集資。

(中時 )