國防部為因應敵情威脅推動後備改革，教育召集自民國111年起將調整為「1年1訓、1次14天」；軍方人士透露，除軍事訓練役外，擬將志願役、義務役後備軍人的選充年限，自8年調整成15年內。對此，台北市議員徐巧芯在臉書上批評，認為國防政策改來改去像是在擠牙膏，過程反反覆覆，沒有辦法得到民眾的信任。

徐巧芯發文指出，國防部的政策竟然是用「擠牙膏」的方式發布，過程反反覆覆。這麼重要的政策，就應該一次性的正確釋出，才讓國人知道你是有深思熟慮過的。現在這種做法，仍然只是飲鴆止渴。既不承認他人點出的問題，又一直往那個方向改，可是又改的不直接、不完全，最後變成四不像。

徐巧芯認為，一開始說要加強教召，以一年義務役為優先，後來改成「後退先用」，意思是會召四個月的來，沒過多久現在又要再加碼把召訓年限延長至15年，這讓徐巧芯不禁想問，之前發文反駁說按原本的制度，後備也不會以四個月的軍事訓練役為主是什麼意思？如果不會的話，為何又要延長召訓年齡，讓義務役無法在2026年完全退掉？

也就是說，現階段這種做法根本治標不治本！徐巧芯指出，國防部把退伍年齡一直延、一直延，只是讓後備的軍力一部分年紀很老，另一部分沒什麼經過訓練而已，戰力仍然不足。拜託不要再說謊，或話只說一半了，好好面對問題、解決問題吧！

(中時新聞網)