高通公司與公平會達成訴訟和解後，是否有履行在台投資案？公平會主委黃美瑛11日指出，高通不僅依承諾執行，有些項目甚至超前達標，她更具體指出，高通在高雄投資1億7千萬美元與日月光合作晶片測試以及5G企業網。

公平會在2017年10月以「濫用獨占」地位重罰全球手機晶片大廠高通公司新台幣234億元 ，隨後在2018年8月高通案由史上最高罰鍰、逆轉為史上首次「和解」案，公平會以罰鍰234億降為27億3千萬元的代價，換得高通未來5年在台投資7億美元（約新台幣215億元）的承諾。高通也在雙方和解後發布新聞稿表示，未來將專注拓展雙方合作關係，支援台灣無線產業並快速發展5G科技。

立法院經濟委員會11日審查公平會預算並質詢。國民黨立委李貴敏與民進黨立委賴瑞隆都關切，高通公司除了定期向公平會報告外，是否有履行承諾？

黃美瑛指出，高通當初承諾的4大領域：成立台灣營運與製程、製造工程暨測試中心、設立5G模組設計等開發、5G技術與產品開發、協助台灣OEM廠商拓展全球市場及開發全新產品、在台進行研發及新創生態等。每一項執行都有KPI，每次高通提報後，都會進行跨部會的討論。

黃美瑛指出，目前高通承諾的4大領域，都依承諾執行、也都有達標，例如在高雄投資1億7千億美元與日月光合作晶片測試，以及5G企業網，也是與日月光合作可用來支援中小企業的智慧工廠。

(工商 )