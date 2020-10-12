富旺賣地進補 早盤股價大漲 11:452020/10/12 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富旺國際（6219）日前公告處分工業地，預期處分利益可達1.26億元，加上股市投資獲利豐厚，早盤一開盤股價最高漲至16元、上漲了0.7元，漲幅達逾4％；目前漲幅縮小到2％左右，成交量已破3000張。 富旺受惠台商返台投資擴廠，帶動工業區土地供不應求，繼7月處分彰化工業區土地之後，10月再處分桃園蘆竹區土地，兩筆工業區處分利益預估直逼1.8億元。 此外，隨著台股大漲、富旺短期投資獲利豐厚，今年前八月稅後淨利0.66億元，加上第四季土地處分利益落袋，今年獲利成長可期。 (工商 ) #富旺 #處分 #處分利益 #早盤 #大漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桂盟訂單滿手 股價挑戰上一波高點 09:522020/10/12 財經 半導體領航指數 上周亮眼 04:102020/10/12 證券．權證 《傳產》重劃區吸金 新案百花齊放 09:262020/10/12 財經 風電旺 永冠-KY9月出貨及營收創同期新高 10:342020/10/12 財經 台積電領漲 台股攻堅萬三關卡 09:102020/10/12 財經 大立光蒙塵股價慘綠 股王面臨三千元保衛戰 10:442020/10/12 財經 《半導體》台積奔跑 填息達陣 10:162020/10/12 財經 Q4大陸黃豆需求強 後市旺 04:102020/10/12 投資理財 《晨間解盤》買盤進場 再戰萬三(倫元投顧提供) 07:442020/10/12 財經 操盤心法－科技股展望佳 選股不選市 04:102020/10/12 證券．權證 財經熱門新聞 華為求生 迎戰老美！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 要聞 被德國實際排除？華為：可繼續服務歐洲5G - 財經 北台灣七重劃區 房價漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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