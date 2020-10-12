富旺國際（6219）日前公告處分工業地，預期處分利益可達1.26億元，加上股市投資獲利豐厚，早盤一開盤股價最高漲至16元、上漲了0.7元，漲幅達逾4％；目前漲幅縮小到2％左右，成交量已破3000張。

富旺受惠台商返台投資擴廠，帶動工業區土地供不應求，繼7月處分彰化工業區土地之後，10月再處分桃園蘆竹區土地，兩筆工業區處分利益預估直逼1.8億元。

此外，隨著台股大漲、富旺短期投資獲利豐厚，今年前八月稅後淨利0.66億元，加上第四季土地處分利益落袋，今年獲利成長可期。

(工商 )