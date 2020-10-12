中國人民銀行10日晚間閃電宣布將於12日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率由20％下調至零，被視為出手穩匯大招。反映國際投資者預期的人民幣兌美元離岸價12日因此大幅走貶，離岸價以6.7093元開盤，隨後一路走低，最低貶值至6.7412，較上日收盤價貶值505個基點。截至12日11點20分，離岸價跌勢稍緩，報6.7160元，下跌282個基點，跌幅0.42％。

這是人行時隔26個月再度調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率。人行稱，今年以來，人民幣匯率以市場供求為基礎雙向浮動，彈性增強，市場預期平穩，跨境資本流動有序，外匯市場運行保持穩定，市場供求平衡。

澎湃新聞報導，浙商證券首席經濟學家李超認為，遠期售匯業務的外匯風險準備金制度作為一項外匯市場的逆週期宏觀審慎管理措施，本次準備金率下調意味人民幣仍有內生升值動力，下調的主要原因是企業遠期購匯行為回歸理性，後續人民幣仍有一定的升值空間，核心原因在於企業的結匯行為。

華創證券首席宏觀分析師張瑜也認為，政策本意更像是合理退出，外匯風險準備金僅在短期對市場情緒有效，但無法改變長期趨勢，匯率長期趨勢仍由中美息差和基本面決定，政策調整的情緒影響必然存在，人民幣匯率開盤或有短期明顯走弱，但當下人民幣匯率本身仍以波動彈性為主。

(工商 )