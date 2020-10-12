「西洋鬼節」─ 萬聖節即將到來，為搶節慶商機，台北晶華酒店發揮巧思創意「大搞鬼」，自10月15日起至31日，推出一連串應景的餐飲與住宿活動，透過變裝、搞鬼、假鬼假怪一連串活動，期能吸引客人前往消費。

10月15日起至31日，台北晶華酒店一樓azie餐廳為五款兒童餐換裝，推出由鬼怪漢堡、幽靈咖哩等造型美食所組成的「萬聖變裝寶貝餐」，點心房主廚李冠儒則發揮童心，將美味的蒙布朗、佛卡夏、杯子蛋糕、國王派分別化身為三眼怪、科學怪人、木乃伊，打造一座「搞怪甜點樂園」。10月30日至31日連續兩天，人氣自助餐廳柏麗廳則將加開十點至凌晨十二點的消夜場，舉辦「群魔亂舞派對」，安排知名DJ駐場助興炒熱現場氛圍，凡晶華會會員享優惠價每位1,000元(原價1,628元)，當日變裝入場者，打卡上傳至台北晶華酒店官方臉書更有機會獲得酒店住宿一晚等多重大獎。

同時間，晶華酒店客房部也規劃出「晶華郵輪式度假體驗--萬聖節搞怪航程」住房專案，搭配萬聖變裝活動、討糖遊行以及多項萬聖節文化體驗課程，讓大小朋友們歡度好吃又好玩的萬聖節假期。

由晶華酒店郵輪管家團隊精心策畫的萬聖節升級版「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案，持續強化旅客入住期間的共學課程，並將重點放在體驗一系列的節慶文化與活動，除於共學課程中加入南瓜造型杯子蛋糕、血腥瑪麗歐調飲、萬聖南瓜肥皂、萬聖百寶袋DIY，與駐村膠彩畫…等手作課程外，郵輪管家更將於10月24日以及31日精心規劃舉辦「專屬魔幻變裝室」與「萬聖搞怪遊行討糖趣」活動，管家們會帶著穿著可愛扮裝的小朋友，沿著麗晶精品大街和店裡面的大哥哥大姊姊們互動，逐街拜訪討糖、體驗傳統萬聖節文化。晶華「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案三天兩夜，兩人成行成人每人每晚2,990元，兩天一夜則為3,990元，每房另贈一位12歲以下孩童免費，10月15日前預定完成者，可另享入住當日柏麗廳晚餐原餐價買一送一之優惠，或第二位12歲以下孩童免費。房價包含共學課程、柏麗廳自助早餐，無限享用全天候輕食、以及欣賞「晶華城市星空電影院」。

(工商 )