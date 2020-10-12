苗栗縣苑裡鎮一位鍾姓醋男，無法忍受前妻和郭姓男子搞曖昧，於去年8月間把郭男叫到校園內談判，沒想到鍾男一言不合就突衝到車上，拿出一把鋸子對著郭男猛砍，導致其身體多處撕裂傷。苗栗地檢署依傷害罪起訴鍾男，經審理後遭判刑有期徒刑3個月，得易科罰金。

據《三立新聞網》報導，苗栗一位鍾姓男子不滿前妻和郭姓男子搞曖昧，在去年8月時把郭男叫到某校園內談判，但談判不順利，兩人爆發激烈口角；鍾男情緒失控竟衝到車內拿出一把鋸子朝郭男攻擊。

郭男雖奮力抵擋仍舊造成身體多處撕裂傷，不僅頭部外傷、頭皮撕裂傷、左側尺骨骨折、左前臂不規則撕裂傷、左上臂及肘部擦傷等，郭男隨即逃到附近便利商店，沒想到鍾男一路追殺，郭男趁空隙趕緊報警，警方抵達後後鍾男才見撞落跑。

郭男不滿被砍，事後報警提告。警方隨即將鍾男逮捕歸案，到案後鍾男也坦承犯行，經警方調閱監視器後確定鍾男犯行屬實，移送法辦。法院經審理後依傷害罪判處鍾姓男子有期徒刑3個月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

(中時新聞網)