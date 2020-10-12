國民黨政策會執行長林為洲10日在臉書發文，拋出「中國國民黨」黨名去「中國」議題，引發網友熱議。對此，議員游淑慧打臉，此議題過去幾年都有人在談，並不是只有林為洲，但從來沒有變成全黨正式談的議題，所以應該是個人意見。

台北市議員羅智強表示，國民黨主席江啟臣已經回答很清楚了，對國民黨現在來講，還有很多更要關切的議題，例如現在執政者濫權或東廠事件，這都是國民黨最優先關心的事情。

游淑慧認為，國民黨有要改革的地方，要針對改革來處理，而改黨名這件事過去幾年內都有人在談，不只林為洲，但應該是個人意見，但目前為止，黨名去中國化並沒有列為全黨正式在討論的議題。

此外，羅智強上月底遭監察院發函，指他2018年參選台北市議員的政治獻金有4筆資料不符，而最小的一筆金額僅有306元，雃民政局查證4筆捐款者「姓名、身分證統一編號全部相符」，民政局表示，當初並沒有收到監察院函查。對此，羅智強痛批，陳菊監察院竟然100％造假構陷。

北市民政局回應，戶政系統是全國統一，採用同一套系統，經查詢到姓名跟身分證字號相符，這四位民眾已遷居國外，並未顯現在現有戶口裡，但可透過數位化資料查詢，羅智強的4筆捐款資料都相符。

對於這個「陳菊的306東廠事件」，羅智強要求，陳菊踹共道歉，對這麼可恥的事情，給個交待，請陳菊比照查羅智強的標準，全面清查民進黨的政治獻金，尤其是陳明文的政治獻金，最後請10月6日護航陳菊反控羅智強「自導自演」的民進黨站出來道歉交待。

(中時 )