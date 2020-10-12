川普暗示支持更大規模新冠肺炎紓困方案、兩黨有望展開協商，激勵9日美股四大指數全面跳高，台股今日在權王台積電(2330)填息領軍供應鏈同步喊衝下，一度攻高12997.79點，距離萬三大關僅一步之遙。太陽能族群在利多政策加持下火力全開，安集(6477)、國碩(2406)、達能(3686)、元晶(6443)同步亮燈漲停，茂迪(6244)、聯合再生(3576)、碩禾(3691)等跟進閃亮，太陽能族群近期表現搶眼，替周三即將登場的「台灣國際智慧能源周」提前暖場。

台美政策紅利不斷，再生能源成顯學，加以台灣國際太陽光電展14日即將開展，包括安集(6477)、元晶(6443)、國碩(2406)等太陽能個股挾營運虧轉盈、政策牛肉及美新能源股不斷飆升三大利多，近期股價熱烘烘，安集(6477)受惠模組出貨量及電廠發電量提高，9月營收創新高、Q3營收、獲利飆升，今日拉出第二根漲停，改寫天價49.1元；國碩(2406)獲政策作多加持及綠電題材火熱，9月營收年增7成，晨盤急攻漲停鎖住，委買張數高掛1.3萬張排隊，股價衝近3年高；達能(3686)9月營收0.1億元，年增6.56%，擬現增發行普通股4000萬股，帶動晨盤火速攻頂，改寫近8年高價。

其餘個股營收表現方面，元晶(6443)9月合併營收約4.37億元、月增23.55％、累計第三季合併營收約13.65億元，季增11.51％，擬現增發行1億股，今獲買盤捧場呈現連4紅，股價一度亮燈漲停，並登天價36.6元。茂迪(6244)9月合併營收為3.15億元，月減14.02％，主因配合電廠案客戶遞延拉貨，第三季合併營收10.4億元，較上季微增1.87％，今放量彈升4%，股價來到相對高檔。聯合再生(3576)9月自結合併營收為11.83億元、略低於8月，累計第三季合併營收約35.15億元，季增6.74％，將持續推出新模組產品，挹注第四季成長動能，帶動股價放量彈升6%，登1個月高。

美國總統大選辯論後，川普宣布染疫三天又出院，與民主黨總統候選人拜登民調差距落後逐漸拉大，相較於川普連任與否，市場更關注紓困案是否過關，並開始反應民主黨勝選預期，拜登政策著重的綠色或替代能源、電動車、基建設施股因而受到矚目。此外，小英總統對於綠能、節能等相關產業同樣給予大力支持，而國際智慧能源周即將於14日起跑，太陽能光電展為重點之一，今年太陽能展聚焦內需市場，政策利多及民間綠電需求。展望台股未來主要風險仍應持續觀察疫情發展與未來美國總統大選動態。操作建議選擇具有年度、季度業績成長的績優股，並留意分散產業，降低投資風險。預料本周台股指數區間為12,750-13,000點，看好六大題材類股包含：晶圓代工股、IC設計股、蘋概股、太陽能股、MOSFET股、海運股等。

(時報資訊)