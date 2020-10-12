國光生(4142)受惠美國Protein Sciences(屬Sanofi賽諾菲疫苗集團)訂單出貨完畢及部份國內公費四價流感疫苗出貨，9月自結營收4.47億元，創歷史單月新高，較去年同期成長66.37%，前9月自結營收為新台幣10.47億元，較去年同期成長55.85%。

流感疫苗十月五日開打，今年因新冠肺炎疫情，衛福部疾管署再三呼籲民眾即早接種流感疫苗，開打三天以來民眾反應熱烈，各醫療院所出現接種人潮。國光生技指出，10月更將大量出貨供應公費流感疫苗接種，也就是說，第4季以公費四價流感疫苗出貨為重點，將帶動下半年營收數字更亮眼。

國光生技也提醒符合公費流感疫苗接種對象儘速施打，接種對象包含滿6個月以上至國小入學前幼兒、國小至高中職學生、五專1-3年級學生、50歲以上成人、具潛在疾病的高風險慢性病與罕見疾病、重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照護等機構受照顧者及所屬工作人員、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜養殖及動物防疫人員等。

(時報資訊)