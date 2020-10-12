受到大宗商品和機械產品需求下降影響，日本批發價格疲軟，顯現日本在緩解新冠疫情危機當中的挑戰巨大。

日本中央銀行周一公布數據，九月批發價格較去年同期降低0.8%，為連續第七個月出現年減，突顯出日本掉落通縮危機的風險正加大。

九月批發價格按月減少0.1%，為過去四個月中首次出現按月下跌。

衡量公司之間對其商品和服務收費的企業商品物價指數(CGPI)在九月下跌0.8%，高於市場預期的中位數下跌0.5%。該指數在八月為年減0.6%。

日本央行一官員指出，全球經濟正遭逢新冠傳播的干擾，復甦腳步為溫和的，此將拖累日本批發的通膨。批發價格的下跌為央行頭痛問題，將進一步拖累特別是服務業的價格水準，讓消費更加遠離央行的2%通膨目標。

此前已公布數據，八月核心消費者物價指數較去年同期減少0.4%，為過去四年以來最大的年減幅度。

一連串疲軟的物價數據，可能讓日本央行本月底的利率決策會議當中下調通膨的預測，該會議也將審視季度的經濟預測。

(時報資訊)