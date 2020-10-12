中鋼(2002)將於本周開出11月內銷盤價，隨著整體國際鋼價續揚，雖大陸寶鋼率先開出的11月熱軋價格調降每噸100人民幣，預期不影響中鋼連續第五個月鋼價調漲的態勢，中鴻(2014)11月盤價也可望五連漲，第四季本業獲利都將更好。

國際鋼價續揚，目前美國熱軋流通行情每公噸持續上漲到近700美元；亞洲鋼價亦平穩，雖大陸寶鋼率先開出的11月熱軋價格調降每噸100人民幣，中止連五漲，但寶鋼其他鋼品本次仍開平高盤，鋼板等平盤，熱鍍鋅、電鍍鋅等續漲100人民幣，顯示鋼價仍有向上之力道。

中鋼即將於近日開出的11月內銷盤價，可望順勢調漲價格，以拉近流通市場行情。中鋼先前開出第四季及10月單月盤價，皆開漲，其中，10月盤價為連續第四個月上揚，熱軋及冷軋鋼捲每噸均再漲700元，第四季的季盤價格也翻轉向上。在鋼價持續走高，與第四季旺季銷量增加，中鋼第四季可望擺脫虧損。

先前隨著中鋼先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻10月盤價，也再度全面調漲內外銷價格，為連續第四個月全面漲價，且內銷產品每噸大漲1000元，高於市場預期。若中鋼續漲11月盤價，中鴻也可望持續跟漲。

中鴻受惠於鋼價上漲、接單與出貨暢旺及中鋼股利入帳，第三季挑戰單季由虧轉盈，再加上10月熱軋等各項鋼品每公噸大漲1,000元，以及11月盤價續看漲，第四季營運可望比第三季更好。

(時報資訊)