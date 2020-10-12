自稱是五教共主的華興靈修中心創立人「少龍」徐浩城， 2016年向信徒宣稱招收「仙女班」，徵選無性經驗的女子，要求她們終生獻身做自己的新娘。其中一位28歲仙女因與男生私會，被少龍斥責，少龍以「只有妳能度化妳父親」、「把精液射給妳是提升最快方式」等為由，強行撫摸、親吻仙女胸部得逞。

檢警調查發現，這位受害人的父母都是少龍信徒，她自幼與母親在高雄道場修行，在大學畢業前進入仙女班。少龍2017年3月召見仙女，對她又親又抱，並稱「仙女就是我的新娘，親新娘子這不是很天經地義的事」。少龍隔月得知她私會男生後，召見被害人要求她脫掉衣物，強吻她胸部，稱「這樣做是在幫妳提升靈氣」。

少龍向被害人表示，「只有妳能度化妳父親，妳現在有的都是我給的」、「下次如果有機會要跟妳做愛、把精液射給妳是幫妳提升的最快方式」，強行對她撫摸、親吻胸部10多分鐘。

檢方指出，少龍2016年6、7月間招收仙女班，從信徒的女兒中甄選年約20、30歲沒有交過男友的處女。許多信徒紛紛北上將女兒送入仙女班。少龍頒發「道宮宮女新生活規則」，要求仙女終生獻身為師父道主的新娘、切斷與家人朋友的聯繫，灌輸仙女沒有修成會「死後灰飛煙滅」、「影響家人修行」等觀念，控制仙女的思想和行動，多次對仙女強吻、性侵未遂。

檢方認為，少龍雖以道主自居，視信徒為僕民僕女，但卻像是披著羊皮的狼，摧毀被害人自尊、瓦解被害人信仰，且案發後完全否認犯行，甚至在被害人提出質疑時，以抹黑、公審的方式霸凌被害人，沒有悔改的意思，建請法官依妨害性自主罪，從重量刑。

(中時 )