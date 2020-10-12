萊豬攻防戰開跑，新北市長侯友宜今號召新北市餐盒同業公會、幼保、托嬰、補教、家長等團體代表齊聚市府，與市府團隊共同宣示學生餐食禁用萊豬，強調「新北不光喊口號，要用實際行動守護孩童安全」；不過團膳業者代表坦言，萊豬進口恐讓國產豬漲價，加上稽查人力成本增加，「學生營養午餐恐全面漲價。」

侯友宜與各團體今宣示0到18歲孩童餐食全面供應國產豬，貼上8大重點的「豬拼圖」，包括0到2歲的公私托、2到6歲的公私幼、7到18歲學校及補教機構及課照中心，展現新北禁用萊豬的決心。

侯友宜表示，新北不光喊口號，而是從元旦開始全力貫徹禁用萊豬，讓0到18歲的孩子在新北市好好成長，新北推動「3大目標」及「5大守護」，以「堅持國產」、「全面防護」、「安心成長」為宗旨，全力守護學童的「權利」、「食材」、「安全」、「健康」、「信心」。

侯友宜指出，學校團膳業者將在今年底前更換合約，規定營養午餐瘦肉精零檢出，只要被查出來將祭出記點處分，滿點立即解約，同時要求衛生局著手食品抽驗檢查，農業局加強食品標示，種種規定從托嬰、托幼、補教、課照中心全面總動員，「相關裁罰與規定一定不手軟」。

侯友宜說，既然擋不住萊豬進來，新北市就用實際行動保障孩子安全，今天很多業者齊聚在這，有些話可能不想聽，但該面對的一定要面對，呼籲大家按照規定走，讓孩子吃到安心的餐食。

教育局與社會局補充，預計年底前完成各校營養午餐契約變更，並增立罰則，若團膳業者被查出使用萊豬，將祭典重罰，滿50點立即解約；公私立托嬰中心供膳部分，75家公托目前統一由市府委託的供應商供餐，已和供應商簽訂使用國產豬的同意書，同時社會局也函文187家私托，指示餐食限用國產豬。

「若成本增加，營養午餐不排除全面漲價！」新北市餐盒同業公會理事長鄭得興坦言，新北市共12家團膳業者，學生每餐約50到53元，明年元旦萊豬進口後，一來因國產豬養豬頭數減少，一來因稽查工作的人事成本加倍，餐食成本恐跟著增加，至於漲多少還在觀望中，搞不好民眾預期心理下，國產豬價格反跌，農委會也研議提高每餐3.5元的補助金額至6元。

(中時 )