以ONE老師、村田雄介老師原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(12)日宣布，擁有不死之身、深受廣大玩家喜愛的S級英雄「殭屍俠」將於即日起復刻捲土重來，招募回饋、角色專屬試煉等熱血活動也將再次襲捲，「音速索尼克 運動忍服」、「童帝 少年發明家」時裝照片箱也同步登場。精彩活動不僅如此，帥氣的「餓狼 高校制服」時裝團購及全新主題活動「運動會」活動仍熱鬧進行中，團結即是力量，各位英雄玩家們快呼朋引伴一起在《一拳超人：最強之男》中探索暢玩，解鎖團購任務讓心儀角色更加與眾不同吧！

《一拳超人：最強之男》繁中版「殭屍俠」 10 月 12 日即將霸氣襲捲！

《一拳超人：最強之男》繁中版「音速索尼克 運動忍服」、「童帝 少年發明家」經典時裝照片箱10 月 12 日同步展開！

《一拳超人：最強之男》不死之身強力戰將「殭屍俠」強大技能大解密！

殭屍俠，S級英雄。即使被打到粉身碎骨，經過一段時間後仍能復活再生。且其傷害威力十分可觀，必將成為英雄好手們在戰場上不可或缺的強力戰將！

殭屍俠

聲優：櫻井孝宏

系列：武裝

陣營：英雄

定位：全體治療，再生復活

技能：

普攻：手槍狙射。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使攻擊到的目標「受傷」2回合(被攻擊時追加100%攻擊力的額外傷害)。

絕技：復仇劈砍。對單體目標5連擊造成240%攻擊傷害，同時恢復友方全體100%攻擊力的生命值。

被動：無限復生。自身受到致命傷害後，對全體敵人造成60%攻擊力的額外傷害，同時「再生」(隊友在場時，下次自己行動前可恢復10%的生命值繼續戰鬥，最多觸發4次)。永久增加自身生命值。

核心：再生之力．初

初級效果：敵方存在「受傷/內傷」角色和我方存在「堅韌」角色時，各獲得2點能量，每回合各觸發1次。

激活條件：上陣1名武裝系及2名格鬥系角色。

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄「殭屍俠」強大技能設定揭曉！

高級效果：每名角色行動己方全體恢復4%生命值，持續2回合，施放「內傷」則絕技傷害持續提升20%。

激活條件：上陣1名武裝系及3名格鬥系角色。

《一拳超人：最強之男》「殭屍俠」限時招募、「餓狼 高校制服」時裝團購限定活動公開！

【活動1】S級英雄「殭屍俠」限時招募

活動時間：2020.10.12 05:00 - 2020.10.19 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬「SSR 殭屍俠」。

【活動2】S級英雄「殭屍俠」限時招募回饋

活動時間：2020.10.12 05:00 - 2020.10.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

【活動3】S級英雄「殭屍俠」角色試煉

活動時間：2020.10.12 05:00 - 2020.10.19 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用S級英雄「殭屍俠」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

凡於活動期間內登入遊戲，並使用S級英雄「殭屍俠」完成指定任務，即可獲得豐富獎勵。

【活動4】「餓狼 高校制服」時裝限時團購

活動時間：即日起至2020.10.24 05:00

活動內容：玩家可於活動期間內使用時裝券購買團購「餓狼 高校制服」時裝(每期團購僅可購買1次)，參與時裝團購的玩家在購買時裝後可獲得稀有獎勵1份，越早購買獎勵越豐厚。團購價格將隨活動時間逐漸降低，最低折扣4折。團購活動結束後，系統將統一計算達標門檻，根據最低折扣價格回饋相對應的鑽石獎勵。

「餓狼 高校制服」時裝限時團購

《一拳超人：最強之男》繁中版全新強檔活動「餓狼 高校制服」時裝團購持續進行中！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

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(科技)