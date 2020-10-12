女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）擁有甜美長相、傲人E罩杯，時常在社群平台曬出辣照，被封「真人版娜美」。她近日錄製節目《綜藝3國智》，玩遊戲時落水險遭王少偉扯掉比基尼，甚至傳出男方起生理反應，對此，董梓甯親自還原事實。

根據《聯合報》報導，董梓甯落水踩不到底，一陣慌亂才會抱住王少偉，她表示對方很有禮貌，節目上呈現的都是效果，沒發現有起生理反應。

董梓甯情急之下，抱住王少偉避免溺水。（圖／台視提供）

董梓甯曾是啦啦隊LamiGirls之一，臉蛋姣好、身材火辣，在網路上享有不小的名氣，她看準現在自媒體盛行，開創YOUTUBE頻道，主要分享cover人氣韓團的舞蹈影片，從發想、服裝、妝容、拍攝等都是她絞盡腦汁策劃，並與團隊齊力完成，目前訂閱數來到近4萬。

除此之外，她會勤勞上各大綜藝節目爭取曝光度，時常練舞、教舞，把舞蹈當作事業的重心，而她的好身材全來自母親的優良基因，曾在網路公開母女穿比基尼的辣照，不僅神韻如出一轍，就連上圍豐滿程度也一樣兇，引起網友狂讚：「根本姐妹」、「媽媽好辣」等。

(中時新聞網)