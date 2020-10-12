以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資案」等名義在民間招攬互助會，吸金136億元炒作股票，被判刑3年2月後棄保逃逸的「鼎立國際集團」總裁秦庠鈺，上月遭押解返台，台灣高等法院提訊他，他稱因另案遭重判11年才選擇逃亡規避牢獄。

鼎立集團負責人秦庠鈺成立「金圓互助會」吸金136億元部分，前年最高法院痛斥他造成廣大投資人財產損害，且破壞台灣金融市場交易秩序，依違反銀行法將他判刑11年定讞，不過他已逃亡。

另秦庠鈺並自2011年起利用民間互助會吸收的資金炒作「碩天科技股份有限公司」股票，2013年被台北地方法院依違反《證券交易法》判刑3年2月，秦庠鈺提出上訴，卻在2016年棄保潛逃。

調查局發現秦庠鈺在2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷蘇瓦那蓬國際機場遭逮並判刑入獄，今年7月因泰皇生日獲大赦，調查局與刑事警察局合作將秦押解返台歸案，高院今提訊他。

(中時 )