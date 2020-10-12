財長蘇建榮12日在立院財政委員會備詢時表示，自己名下有兩間房，一間房是年輕打拚、30多歲時所購買，後來因小孩出生，因此另買一間房屋，但蘇建榮表示，這兩棟的房貸仍在繳。

綠營立委高嘉瑜戲稱財長也是房貸一族，既然都是背負房貸的一員，高嘉瑜呼籲蘇建榮應考慮制訂囤房稅或是提高房屋持有稅以抑制高房價，改善年輕人買不起房的困境。

(工商 )