財長也是房貸一族！立委籲抑制高房價 11:532020/10/12 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財長蘇建榮。圖／本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮12日在立院財政委員會備詢時表示，自己名下有兩間房，一間房是年輕打拚、30多歲時所購買，後來因小孩出生，因此另買一間房屋，但蘇建榮表示，這兩棟的房貸仍在繳。 綠營立委高嘉瑜戲稱財長也是房貸一族，既然都是背負房貸的一員，高嘉瑜呼籲蘇建榮應考慮制訂囤房稅或是提高房屋持有稅以抑制高房價，改善年輕人買不起房的困境。 (工商 ) #財長 #房貸 #蘇建榮 #高房價 #高嘉瑜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 採‧訪‧線‧上－房市再演搶屋大戲？ 04:102020/10/12 專題周報 華通、欣興 大啖旺季商機 04:102020/10/12 證券．權證 美大選前配置 高收債有利可圖 04:102020/10/12 投資理財 《金融》國安基金下午開會 Q3未加碼 10:332020/10/12 財經 養大綠能債 金管會戮力造市 04:102020/10/12 金融．稅務 台中大基地建案 未演先轟動 04:102020/10/12 產業．科技 新車齊發 汽車金融雙雄Q4喊衝 04:102020/10/12 證券．權證 權證星光大道－聯發科 雙引擎點火 04:102020/10/12 證券．權證 東森新媒體 營收流量創新高 04:102020/10/12 產業特刊 《傳產》重劃區吸金 新案百花齊放 09:262020/10/12 財經 財經熱門新聞 華為求生 迎戰老美！ 任正非喊話：只要做好兩件事 - 財經 汎德永業掛牌首日開盤跳低 5分鐘內每張少賺4萬 - 財經 川普偷留一手？陸廠逃生門沒堵死 最怕這殺手鐧 - 要聞 被德國實際排除？華為：可繼續服務歐洲5G - 財經 北台灣七重劃區 房價漲聲響 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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