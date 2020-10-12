全球股市在美國民主黨總統候選人拜登的領先優勢不斷擴大，外界認為降低選舉結果產生爭議性的風險，另外，川普轉變態度宣布250億美元航空產業及1,350億美元中小企業的薪資保護計畫，與中國服務業PMI指數升至3個月高位等激勵，資金持續回流股票基金。

富達投信表示，根據統計，整體股票型基金買超近44億美元，其中，全球股票型基金買超持穩在44.5億美元，最受青睞；陸股買超居次，日股買超第三、印度與亞太（不含日本）股票型基金買超皆在5億美元以上，其中亞太（不含日本）股票型基金創下年初以來，第二長週期買超。富達投信指出，就類股方面，各類股全面買超，其中仍以全球科技股買超近14億美元，最為吸睛，醫療、金融、地產、能源、原物料、消費型類股基金也創下近期最大單週買超。

即使資金開始回流股票基金，然而市場變數依舊存在，富達投信指出，考量美出現第三波疫情、歐洲二波疫情，還有進入企業財報季的變數多，目前仍建議以槓鈴式的方式，顧收益、找好息、追成長的操作來掌握股債投資契機。核心部位可以全球多重資產收益型基金（多元自然息收）或是大型存息成長股為主的全球入息型基金（股息收益）；避險的投資人，可考慮高品質債為主的美元債券基金。因為亞洲高收益債具利差收窄與較高殖利率的雙重優勢，還有基本面支撐的美元高收益債，都是債券中的主力標的。

富達投信指出，若是定期定額，選擇標的重點可以中國內需消費、全球健康護理、新興市場基金為長期投資選擇。

(工商 )