客語發展備受各界重視，是台灣多元文化的一大體現，然而有立委點出公教人員在客家文化重點發展區的客語認證通過比例偏低，客委會主委楊長鎮表示目前超過5成鄉鎮客語認證通過比例已達4成，若換算成年度目標已進度超前。

立法院內政委員會今(12)日審查客家委員會及所屬110年度預算，並備質詢。

民進黨立委賴惠員表示，客語作為國家語言的困境還是存在，客家文化重點發展區長期推動提高公教人員客語認證通過比例，但多年來比例都低於4成，質疑長期低於4成是否獎勵措施不夠。

客委會主委楊長鎮回應，去年開始已設立目標，8年內服務於客語為通行語地區之公教人員，應有符合服務機關、學校所在地客家人口之比例通過客語能力認證。舉例來說，該鄉鎮客家人口達8成，公教人員客語通過比例就要有8成，強調目前超過5成鄉鎮已達4成，換算成年度標準已進度超前。

然而民進黨立委管碧玲指出，客委會已根據「客語為通行語實施辦法」第13條規定要求各地區機關訂定109-112年公教人員通過客語能力認證比例要達客家基本法標準之6成，但目前卻僅15個地區達到6成目標，仍有55個地區在標準以下，雖然主委強調目前超過5成鄉鎮已達4成，但離6成仍有差距，剩下的時間要達到目標更有相對難度，還可能跳票。

(中時 )