在科技部支持下，陽明大學與國家衛生研究院合作發現，細胞初級纖毛的異常可能是導致罕見疾病「早衰症」重要的致病機轉，這提供一個開發早衰症治療策略的新思維。這項研究成果榮登歐洲分子生物學組織雜誌（EMBO Reports），並獲選為10月5日當期的封面。

這項研究是由陽明大學生化暨分子生物研究所講座教授陳鴻震的研究團隊，與國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員紀雅惠副合作發現。

早衰症（HGPS）患者在嬰兒時期就開始出現發育不良、皮下脂肪變少、產生皺紋、禿頭、骨質疏鬆、心血管疾病及關節出現問題等，平均壽命只有13歲。這個疾病最早是在1886年被發現，直到2003年才知道是因LMNA基因突變所致，但是病理機轉至今仍不清楚。

陳鴻震的研究團隊首先在早衰症病患的皮膚纖維母細胞中觀察到有較少及較短的初級纖毛，由於初級纖毛的功能就像是細胞的天線一樣，用於偵測細胞外環境的變化，進而傳遞訊息讓細胞可以調適。因此，推測初級纖毛的異常可能是導致早衰症重要的致病機轉。

研究團隊進一步利用LMNA基因的缺陷小鼠進行實驗，證實在核纖層蛋白缺陷的早衰小鼠，許多器官的細胞初級纖毛都出現問題。接著團隊利用RNA干擾技術，在人類視網膜色素上皮細胞中降低核纖層蛋白的表現，也同樣造成初級纖毛的異常。

在機轉的研究方面，研究團隊發現LMNA基因的缺陷，會造成細胞微絲骨架（actin cytoskeleton）的過度組裝，進而干擾初級纖毛的形成。反之，若抑制微絲骨架的組裝則可恢復初級纖毛的形成。這項發現不僅有助於了解早衰症及其他核纖層蛋白病症（laminopathy）的致病機轉，也開啟了開發治療相關疾病的嶄新研究方向。

(中時 )