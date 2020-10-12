一名60多歲的醫療器材商老闆，平常都有定期健康檢查，但因長期腰痠背痛，日前自費檢查才發現，竟已是晚期攝護腺癌，整個脊椎都是癌細胞，至少有20、30處的骨轉移。

背痛治不好? 小心可能是癌症警訊│中視新聞

台灣泌尿腫瘤醫學會榮譽理事長江博暉教授在《健康醫療網》表示，這名患者的攝護腺特異抗原指數(PSA)高達194ng/ml，超過正常值十多倍，評估癌腫瘤擴散速度更達9分（一般約2到10分），顯示腫瘤生長、擴散速度快。

江博暉指出，患者的癌細胞雖然未轉移到肝、肺等內臟器官，但整個脊椎都是癌細胞，至少有20、30處的骨轉移，經過積極的化學治療，癌細胞才獲得有效控制，緩解腰痠背痛症狀，骨轉移數目也大幅減少，病情穩定控制中。

江博暉呼籲中老年男性，若出現腰痠背痛或筋骨痠痛等症狀，千萬不要輕忽，別以為只是老化或姿勢不良，最好主動抽血檢測PSA指數，遵從醫師建議，選擇最適合自己的治療方式，可使用荷爾蒙療法，並趁體能良好時，儘早使用化學治療，可延長整體存活期、降低PSA，並且不中斷治療。

(中時新聞網)