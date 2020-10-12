彰化縣二林鎮中山路上農會，今天上午9點半左右發生一起搶案，一名老翁在彰化二林農會一樓提款機領錢，轉身準備離去，後方一名男子突然搶奪他剛提領的現金，男子搶到現金後，轉身騎乘機車準備離去，但不到5秒就自摔跌倒，隨即棄車跑離現場，目前警方已經將歹徒緝捕到案，正在全力偵辦中。
目前民眾陳先生表示，今天上午9點左右他在農會旁顧店，突然聽到有人大喊搶劫，他跑出去看，有三四個人在追，但被歹徒跑掉沒有追到，他上前攙扶跌倒的民眾，後來報警，沒多久警方就將搶劫的人抓到了，老翁損失大約1萬多元。
陳先生表示，監視器看到，歹徒在老翁後翁排隊，等老翁領到錢後他就上前搶奪，隨即轉身騎乘自己停在門口的機車要逃逸，但不知道太過緊張，上車不到5秒，就撞到路旁汽車跌倒，然後隨即棄車逃逸，跑到巷子裡面，不見蹤影。
芳苑分局偵查隊長曾煥東表示，今天上午獲報後立即出動線上警力緝捕，大約一個半小時就將歹徒緝捕歸案，目前正全力偵查細節與犯案動機，稍晚將做說明。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。