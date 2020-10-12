歹徒疑似過於緊張，逃離時不慎撞到其他車輛，倒地後爬起逃逸。機車遺留在現場。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣二林鎮中山路上農會，今天上午9點半左右發生一起搶案，一名老翁在彰化二林農會一樓提款機領錢，轉身準備離去，後方一名男子突然搶奪他剛提領的現金，男子搶到現金後，轉身騎乘機車準備離去，但不到5秒就自摔跌倒，隨即棄車跑離現場，目前警方已經將歹徒緝捕到案，正在全力偵辦中。

目前民眾陳先生表示，今天上午9點左右他在農會旁顧店，突然聽到有人大喊搶劫，他跑出去看，有三四個人在追，但被歹徒跑掉沒有追到，他上前攙扶跌倒的民眾，後來報警，沒多久警方就將搶劫的人抓到了，老翁損失大約1萬多元。

陳先生表示，監視器看到，歹徒在老翁後翁排隊，等老翁領到錢後他就上前搶奪，隨即轉身騎乘自己停在門口的機車要逃逸，但不知道太過緊張，上車不到5秒，就撞到路旁汽車跌倒，然後隨即棄車逃逸，跑到巷子裡面，不見蹤影。

芳苑分局偵查隊長曾煥東表示，今天上午獲報後立即出動線上警力緝捕，大約一個半小時就將歹徒緝捕歸案，目前正全力偵查細節與犯案動機，稍晚將做說明。

(中時 )