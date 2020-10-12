多位立委上午關切台灣與帛琉推動「旅遊泡泡」事宜，外交部次長曾厚仁表示，政府對台帛旅遊泡泡有非常高的期待。但目前外交部及防疫指揮中心仍在溝通之中，還未確定上路時機。

立法院外交聯席會上午討論因應英國脫歐及英方請求，外交部、經濟部、工程會修正世界貿易組織WTO附錄「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域承諾開放清單」。

民進黨立委蔡適應關切帛琉泡泡旅行，曾厚仁說，外交部還要跟防疫指揮中心做更密切溝通，據了解，現在還不是最後決定、關鍵性的會議，可能還要多開幾次會議，相關事宜還在進行中，可能還沒有辦法說一定是什麼時候開放。

民進黨立委趙天麟也說，如果外交委員會組團參加帛琉旅遊泡泡，他一定第一個報名，但除了帛琉外也希東南亞等低風險國家可以一併納入討論。

曾厚仁則說，外交部立場的是很樂意跟帛琉成立旅遊泡泡，而且不止台灣的觀光客去，帛琉跟台灣也有很大交流，像是學生來台，帛琉轉診病患及家屬，以及外交公務旅遊；外交部跟指揮中心目前都有有密切溝通，主要是考慮防疫規定要做到最完備地步，外交部對旅遊泡泡有非常高的期待。

而針對會議主題，英方請求，外交部、經濟部、工程會修正世界貿易組織WTO附錄「台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域承諾開放清單」。

經濟部表示，英國自今年1月31日正式脫離歐盟，並與歐盟達成協議，在過渡期結束後，自明年元旦成為WTO政府採購協定GPA個別會員；但脫歐後原先我國承諾開放的政府採購項目清單裡，部分限於開放給歐盟的項目將因英國脫歐，不再適用於英國，英國希望將原本開放給歐盟的鐵道與電力設施等項目，修正開放給「歐盟、英國」，讓英國得以繼續參與我國相關項目的政府採購。

外交部表示，這次修正是將英國的權利義務自歐盟平移至英方本身，英方提供給我國及WTO各會員的承諾清單也與身為歐盟成員時本同，雙方不涉實質改變。外交部也說，本案的修正也有助於加強台英雙方合作，強化國際友我力量。

(中時 )