國台辦發言人馬曉光昨日表示，屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居跑到中國從事危害國安犯罪活動，依法審查，並在央視播出李孟居的認罪影片。民進黨立委陳亭妃今日表示，這是羅織、強制入罪。

根據昨日曝光影片，李孟居宣稱是因為台灣政府好像在支持撐香港，所以在2019年8月到了香港，去抗議現場發傳單、拍照。李孟居說，這麼做以後，覺得除了自己做生意外，又會有點人脈社會地位的感覺。

影片中一名廣東省國家安全廳女警表示，李孟居這些人，參與香港的抗議活動，並不是真的關心香港民眾安全及自由民主，只是想透過參與活動，提高在台灣的關注度和知名度，賺取自己的政治資本。

陳亭妃指出，中國大陸選擇在蔡總統發表國慶演說的時間點後，把台灣人民用這種被自白的方式，做大外宣的處理，極盡不友善，可能是要讓台灣人知道，這是中國大陸的樣板。

陳亭妃表示，去香港參加抗議活動，一定會在現場拍些相關照片，如果因此就被認定是謀獨或是協助香港謀獨，這是非常奇怪而且是羅織罪名的做法。

前軍情局少將陳虎門另表示，軍情局早已不派人去中國大陸了，對岸怎會破獲「數百起間諜案」？應該是羅織而來。也傳出有軍方退休人員說，李孟居根本不是台灣情報單位的人，手法也不專業。

陳亭妃說，陸委會已經聲明了，我們不會刻意去做侵略性或是敵對的行為，完全是希望站在和平對話的立場。所以中國大陸是羅織罪名，用些假數字，是一種大外宣。

(中時 )