當土地開發遇上考古遺址？據傳，有不知情建商須負擔上千萬元「天價」考古費！對此，全國商業總會理事長賴正鎰今（12）日呼籲，「文資是公共財！應由政府編預算。」商總將建議文化部與立法院，進一步修法。

「文化遺址保護，鑑定與保護責任應歸誰？」全國商總不動產委員會最近接到開發商陳情指出，開發基地挖出「疑似考古遺址」，政府以「文化資產保存法」要求暫停開發，並依開發面積計算，須自行負擔數百萬元至上千萬元「試掘費」；若真有大片遺址，再依「遺址監管保護辦法」聘專家做價值評估及列冊保存責任。有某家建商，先後共付出近3億元的慘痛代價。

開發商與地主抱怨，聘請考古家與文物專家及試挖工程費用，是沒標準行情的「天價」，若要開發商全部埋單的話，「實在太不厚道」！

商總理事長賴正鎰說，保護文化資產固然很重要，但應考量各項權責更周全。

賴正鎰表示，商總將建議文化部與立法院應邀產、官、學等三方共辦公聽會，討論檢討所有相關文資法令，不能無限上綱或要求開發商全部埋單，而且限制開發的搶救時間應縮短在2年內，不能一拖就是五、六年，這樣才能做到搶救文化遺產、符合公共利益之效。

賴正鎰以最近台中新開發13期重劃區為例指出，13期（南區與烏日交界）約229公頃，原計畫104年基礎建設完工並配地，期間卻碰到文資法第35條修正規定「政府機關在策定重大營建工程計畫時，應先調查工程地區是否有古蹟歷史建物遺址」；結果竟在該重劃區內，挖出距今約1,700年「麻埔遺址」（指定保護範圍為32公頃）與「番婆庄遺址」（指定保護範圍為7公頃），台中市文化資產審議保護委員會要求停工搶救遺址。

所以不僅影響公共設施工程，還要進行大片面積的都市計畫變更，連某家建商在該重劃區的開發基地上，光是試掘探勘就花費3,200萬元，而後續得搶救遺址、鑑定，造冊保存計畫，評估先後還要再花2.5億元，這家開發商負擔近3億元，開發時程也被拖延多年，情何以堪，日前市府召開配地說明會時，開發商及地主抱怨連連。

賴正鎰說，政府在105年修訂「文化資產保存法」第35條要求政府機關制定重大營建工程計畫前，必須先調查工程地區有無古蹟遺址等文化資產。但隨著近年來各縣市政府因應人口增加，大量進行市地重劃，此舉等於將來新開發的重劃區「都有可能中獎」。

未來，開發商或政府整合土地重劃開發案，當地主領回配地後，再以高價轉賣給建商，若建商開挖後才發現「疑似考古遺址」，形同是不確定的「未爆彈」，可能會導致工程延宕而蒙受龐大損失。

賴正鎰認為，飲水思源與保護文化固然重要，但光是等待試掘、鑑定費用是無市場行情的天價，還要被指定某教授、團體或機關單位負責試掘與鑑定，走完相關程序至少耗費5年，工程延宕與龐大財務損失該找誰補償？既然文化資產保護的是公共財，理應該由政府全權負責，所以商總將會向文化部提建言，也會建請立法院邀產官學三方共辦公聽會討論檢討相關文資法令。

(工商 )