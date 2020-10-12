相較早盤走低的日股，韓股卻出現開高震盪走高格局，後來又與獲利回吐賣壓拉鋸，KOSPI指數目前上漲0.45%，來到2402.91點。

韓國交通運輸部公布，包括現代汽車，起亞汽車等7家韓國與歐洲汽車業者，因所生產的汽車，各自出現不同零件瑕疵問題，需要自行召回全部近5萬輛汽車進廠檢修，車主不需要自行付費。消息一出，汽車類股一片慘綠，韓國現代集團主要成員之一的Hyundai Mobis(現代莫比斯汽車)，同時也是韓國最大汽車零件製造商，早盤受到影響，目前股價下跌1.31%，為226000韓元。起亞汽車(Kia Motors)也被利空消息衝擊，跌幅1.57%，股價為50100韓元。

LG電子宣布，將量產可增髮的頭戴式儀器。該公司表示，掉髮族若戴上這種內建146個雷射以及104個LED燈的增髮頭盔後，可刺激毛囊幹細胞並減緩雄性禿現象，此增髮頭盔可望於10月底前上市。LG電子股價早盤表現普普，但該公司股價，從過去一年至今，已上漲近3成6。

韓元匯率方面，目前一美元可兌1149.07韓元，韓元走貶6元。

(時報資訊)