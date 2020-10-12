鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)受惠自身業務及轉投資瑞祺電(6416)、沅聖(6638)及帆宣(6196)動能同步轉強，2020年9月合併營收「雙升」創歷史第3高，帶動第三季合併營收同步「雙升」改寫歷史次高，季增率達近15％、表現優於公司及市場預期。

樺漢股價8月18日觸及327元的近2年高點，隨後一路修正拉回，9月25日下探217元的3個月低點，波段跌幅達33.6％。近日股價止跌緩步回升，今(12)日股價開高走揚，最高上漲3.23％至239.5元，領漲工業電腦(IPC)族群，早盤維持逾1.5％漲幅。

樺漢公布9月自結合併營收85.51億元，月增達23.53％、年增7.88％，站上今年高點，創同期新高、亦創歷史第3高。帶動第三季合併營收217.16億元，季增14.74％、年增5.25％，改寫歷史次高。累計前三季合併營收585.04億元、年增2.71％，續創同期新高。

旗下小金雞方面，網安設備廠瑞祺電9月自結合併營收5.29億元，月增19.11％、年減2.3％，為近3月高點。合計第三季合併營收13.75億元，季減5.3％、仍年增13.99％，創同期新高、歷史第3高。累計前三季合併營收40.96億元、年增達36.64％，續創同期新高。

設備工程廠帆宣9月自結合併營收25.42億元，月增13.03％、年增達26.77％，帶動第三季合併營收66.38億元，季增14.7％、年增11.8％，雙創同期新高、歷史次高。累計前三季合併營收179.24億元、年增2.17％，成長率由負轉正、改寫同期次高。

至於ODM廠沅聖9月自結合併營收4.97億元，月增達71.14％、年減38.34％，帶動第三季合併營收10.92億元，季增13.99％、年減41.82％，雙雙站上今年高點。累計前三季合併營收25.97億元、年減54.41％，雖續處同期新低，但衰退幅度較前8月57.06％收斂。

樺漢董事長朱復銓日前法說時表示，在娛樂、網安、醫療設備訂單需求續強，帆宣在手訂單創高，以及博弈產品持續正向成長、通訊產品及視訊會議系統客戶庫存回補挹注下，預期第三季營收估可季增約10％。實際結果季增近15％，表現優於預期。

展望後市，由於全球經濟仍受疫情高度影響，朱復銓對市場及產品結構變化持續審慎看待。不過，受惠醫療物聯網設備、公共建設、半導體產業需求成長，可望帶動樺漢整體營運表現成長，對下半年營運仍審慎樂觀，全年營收維持持平至小增5％目標不變。

投顧法人認為，樺漢第三季營收表現優於公司及市場預期，明年在博弈彩票機訂單、超短焦雷射投影機及集團水平垂直整合效益帶動下，營運成長動能可望顯著轉強，維持買進評等、目標價自285元調升至312元。

(時報資訊)