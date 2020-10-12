兩家美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科第三季營收衝上歷史新高，第四季看好智慧型手機需求持續強勁，營運動能依舊樂觀看好，兩家外資分別將目標價由690元調升到768元、720元調升到760元，均維持加碼評等。

美系外資表示，根據供應鏈消息指出，目前低端5G市場需求暢旺，但三星8奈米產能的緊張狀況，NVIDIA新GPU的導入更限制了高通S4350生產，與此同時，大陸品牌Realme的Rmb999 5G智慧手機似乎也或是市場正向反應，使得大陸智慧手機製造商要求更多的晶片供應，故將聯發科目標價由690元調升到768元、評等維持加碼。

另外，美系外資也說到，假設高通搶先聯發科獲得出貨給華為，屆時聯發科股價可能會做出負面反應，但是這不啻為是一個很好的切入點。

另外一家美系外資指出，聯發科第三季營收衝上歷史新高，主要動能來自於5G和4G的強勁出貨量，加上ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)和Wi-Fi的增長，目前預期聯發科第四季度收入溫和下降，智慧型手機需求持續強勁，預計運營利潤率會意外上升，帶來強勁的收入增長，在接下來的幾個季度中，聯發科的收入受惠5G的持續升溫，保持強勁動能，故提升聯發科2020年、2021年、2022年的EPS預估10%、5%以及5%，並將目標價由720元調升到760元、維持加碼評等。

聯發科9月營收378.66億元、月增加15.74%、年增加61.18%，續創歷史新高；累計前9月營收2257.41億元、年增加24.37%。

聯發科第三季營收927.75億元、季成長37.24%、年成長38%，單季營收飛越財測825~879億元，創下歷史單季新高。

(時報資訊)