帝圖(6650)在夏季拍賣會延後至9月27日舉行，帶動9月營收0.35億元，年增4249.94％，今年前3季營收達1.09億元，年成長42.22％。今年以來累計營收成長原因主要來自於三場拍賣業績全速成長，佣金收入0.95億元，年成長45.80％，公司持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務，著眼於拍賣成交金額逐年成長。

今年全球面對肺炎疫情變數之下，帝圖在相關徵件策略與線上布局做好因應，尤以書畫徵件具備貨源穩定性及市場吸引力，隨著書畫板塊存在低基期與高成長空間趨勢下，9月夏季拍賣書畫拍品持續貢獻亮眼表現。帝圖夏季拍賣會含佣金成交金額突破2.36億元，締造歷次拍賣會場內落槌新高，驅動單場佣金收入也創下新高，拍賣營運表現亮眼。本次帝圖夏季拍賣共計六件拍品突破千萬元新台幣成交，此前六件高價拍品含佣金總計即貢獻逾1.2億元成交金額。帝圖拍賣徵集版圖自近現代書畫擴張至古代書畫展現市場競爭力，台灣生貨受到市場追捧，接連創下拍賣市場新紀錄。

隨著帝圖營運規模與品牌實績提升，以及分離課稅台灣重新扮演國際藝術交易平台契機之下，公司預計能徵得更多書畫名家佳作及生貨。帝圖表示，今年度三場拍賣會締造眾多精彩拍賣紀錄與佳績，未來將持續追求毛利率高且較穩定拍賣仲介服務，處於成交價格區間逐場穩定成長的正向循環，拍賣成交金額成長驅動今年度佣金收入可期。另一方面，在線上布局部分，透過耕耘品牌知名度及客戶名單，將客戶導流至線上平台，發揮虛實整合經營模式優勢，年初以來「帝圖Online Bid」線上拍賣平台成交金額創下新高。當前新冠疫情衝擊全球產業之際，旗下非池中線上藝廊、非池中藝術網催生出更多藝文單位數位行銷、線上展覽需求，隨流量、業績同步成長，前3季累計勞務收入相較去年同期成長16.77％。

(時報資訊)