連鎖醫材通路龍頭杏一(4175)社區型門市貢獻增加，推升9月營收5.17億元，月成長3.36%，年成長15.17%，前9月營收達43.19億元，較去年同期成長12.03%。

杏一指出，9月營收增長仍是由門市消費帶動，社區型門市相較8月營收成長4.97%，表現亮眼，院外型門市也開始擺脫疫情影響逐漸回穩，9月相較上個月營收成長4.56%。由此可見，杏一實體通路的動能不斷提升，待疫情疑慮消退及醫院管制逐步開放，有望提供更全面的通路服務，進一步推升實體通路的整體營收表現。另外，電商平台是杏一的另一個火車頭，累計1-9月營收成長YoY 37.16%，單月成長17.07%。

杏一截至9月底兩岸共計281間門市及21座商場，新門市首月表現皆很亮眼，帶動整體營收。杏一持續優化系統、導入電子商務，並運用大數據進行精準行銷，有效提升近8成供應商的平均成長率，建立良好的合作模式，也吸引更多供應商的青睞，進而成就杏一電商平台亮眼的成長，並維持高黏著度、高回購度的會員。

(時報資訊)