聯發科(2454)領軍綠能穩多頭，台股一度進逼13000點！

國慶長假期間，美股強勢走高，尤其是Nasdaq及費城半導體指數大漲，讓9月合併營收創新高，且即將在本周舉行法說會的台積電(2330)一開盤就強勢大漲，5G智慧型手機往中階走，市場看好聯發科(2454)將受惠，台積電及聯發科聯袂走高，帶動瑞昱(2379)、南亞科(2408)、長科*(6548)及義隆電(2458)同步走高，今天新掛牌的汎德永業(2247)股價強勢大漲，綠能產業正夯，碩禾(3691)及國碩(2406)強攻漲停板，大成鋼(2027)、台興(3426)、同致(3552)、中福(1436)等中小型股盤中股價亮燈漲停，帶動台股一度大漲近百點，直逼13000點，不過上周法說會釋出保守訊息的大立光(3008)重挫走低，拖累玉晶光(3406)及華為供應鏈，指數衝高後拉回，截至11點35分為止，加權股價指數12907.51點，上漲20.32點，成交量1585.17億元；OTC指數為164.85點，下跌0.11點，成交量325.23億元。

今日上市各類股以玻璃類股表現最佳，上漲2.56%，其次是電線電纜類股及造紙類股，分別上漲2.1%及1.25%，表現較差者為光電類股、運輸類股及生醫類股，其中光電類股下跌3.76%，運輸類股下跌1.67%，生醫類股下跌1.45%；上櫃部分，表現最佳為電子通路類股，上漲1.77%，表現最差為電腦周邊設備類股，下跌1.44%。

就技術面來看，上周台股雖然逢國慶日連假，但因美股相對強勢，台股也跟著走高，上周加權股價指數收盤為12887.19點，累計一周上漲371.58點，漲幅2.97%，周K線收紅，是連續第2周收紅K，周成交值為6910.76億元，較前一周增加，OTC收盤指數為164.96點，累計一周上漲2.91點，漲幅1.8%，周K線收紅，是連續第2周收紅K，周成交值為1569.59億元，較前一周增加；今天台股在連假過後買盤回籠下，盤中指數一度大漲近百點，直逼13000點關卡；近幾日指數雖然跟隨美股及晶圓雙雄ADR上漲反彈，但9月下旬自13021點以來指數超過6%的大幅修正，製造大量上檔套牢壓力，因此，雖然台股短線守穩各期均線，日指標續強，指數震盪墊升，續戰反壓企圖明顯，但上檔套牢賣壓沈重不易化解，且逢美國總統大選前多空因素交錯干擾，預估本周台股指數將在12900點上下200點震盪。

分析師表示，考量美國總統大選選情激烈，市場多空訊息交雜、不確定因素大增，包括美中科技戰持續升級、歐美疫情再次升溫、及川普對新紓困案態度反覆等，皆給全球市場帶來干擾。目前台股一路反彈，並站穩季線，表現比預期強勢，不過考量上檔萬三關卡套牢賣壓沉重，指數續攻力道有限，選股優於選市，建議不追高。

由於台股走勢震盪墊升，宜逢低布局第3季財報優於預期及第4季展望佳的業績題材股，操作上，受惠蘋果新品商機，可短打相關供應鏈如：晶圓代工、PCB及IC封測等股，以及具電動車商機的車用CIS元件相關股及電源供應器供應鏈，減碼線型偏空、技術面走弱或法人調節股。

今年下半年起採用WiFi 6規格的高階NB產品可望開始量產出貨，預期2021年、2022年為滲透率快速拉升期，預估2022年全球裝置的WiFi 6滲透率為45%~50%，而BT、Switch、乙太網等產品線需求亦持續成長，瑞昱(2379)2021年營運可望再創新高，可逢低佈局。

(時報資訊)