大陸官媒央視播出以「台灣間諜竊密案」為主要內容的《焦點訪談》專題報導，報導主角正是去年8月在香港失聯的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居。節目中，李孟居對著鏡頭供述稱覺得抱歉，「過去做了很多不好的錯事，也對祖國對國家或許有些傷害」。

該事件引爆台灣輿論，出現許多的相關討論，而臉書粉專比特王更指出，在央視報導內容中敘述，「李孟居的聊天紀錄中曾提到，為配合蔡英文當局所謂『支援香港民主運動』，受『台獨』組織『台灣聯合國協進會』指使，計劃入境香港實施『反送中加油』行動，並專門製作了所謂的『反送中加油卡』」。

比特王指出，這都是確切介入香港反送中事件的證據，而李孟居被抓的原因則是「赴深圳偷拍大量武警集結視頻照片，涉部隊人員、裝備等機密」，比特王驚呼，李孟居這種行為不管在哪個國家都不能做吧！

該文章引發網友討論，表示「如果屬實，執行國家的任務被捕，國人應該要非常尊敬的，儘管他的任務讓人很困惑」、「就是不知道是那個國家，台灣國還是？」、「拍自己國家部隊演習集結都不行了，何況是別人的」、「一定還有更大的新聞，老共看起來忍很久囉」。

(中時新聞網)