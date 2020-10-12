◎基隆輕軌定案？ 藍營：若廢台鐵將赴交通部抗議

台北市、新北市及基隆市的市長將於13日在交通部開會協調基隆輕軌議題，對此，前立委謝國樑以基隆市議會國民黨團多位議員，於12日召開記者會指出，基隆人對於輕軌、甚至到中運量的捷運，都是很歡迎，但絕不接受因此把台鐵基隆站廢除，謝強調，台鐵對基隆通勤族來說必不可少，希望中央審慎評估，出面保障居民的交通權益。

◎夫人干政害到老公 國美館館長「14天後卸任」

國立台灣美術館館長林志明的妻子彭安安日前遭媒體指出干預館務，不惜斥百萬挑選館內進口沙發，還一度想入住員工宿舍，雖國美館發聲明指報導「絕無此事」，但仍引起爭議。文化部長李永得今(12)日於立法院指出，文化部上周立即啟動政風處調查，林志明也已自請借調期滿，任期至本月26日，未來將根據調查結果再行處分。

◎向電玩業者月收63萬元 貪警遭重判入獄

7年前擔任高雄市警局督察室督察員的蔡景德、仁武分局行政組長齊德清及巡官林霙璋，共同向電玩業者收賄，其中蔡每月收錢高達63萬元，最高法院維持原審認定，將蔡、林各重判18年半及15年2月，齊因坦認犯罪並繳回犯罪所得，獲減刑輕判8年10月定讞。

◎「高鐵趣玩8」 線上旅展開跑

「2020台北國際旅展」將於10月30日至11月2日盛大登場，台灣高鐵（2633）表示，自即日起至11月30日止，率先推出「高鐵趣玩8」線上旅展，精選8大類超值產品，包括高鐵假期「振興3000」、「加時不加價」、「高端遊」、「精緻遊」4大專案，還有搭配超值高鐵車票優惠的「飯店聯票」與「交通聯票」，以及TGo會員三好禮、高鐵聯萌小物等，全部搶先上線。

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(中時新聞網)