台南市警察局長詹永茂表示，將針對幫派圍事、職業賭場及販毒集團展開防治作為，有效降低槍擊案的發生。（洪榮志攝）

台南市今年發生的槍擊案高居全台第一，多位議員12日質詢時，關切警方有否具體解決對策？市警局長詹永茂答詢說，經分析擁有槍械的分子，多數都是幫派圍事、職業賭場或販毒集團，目前已針對這些特定對象及其背後所屬幫派活動展開新的防制作為，積極改善。

市議會定期會12日進行警察局工作報告時，議員呂維胤出示今年元月至8月底全台各縣市槍擊案發生數指出，全台96件槍擊案中，台南市發生14件，高雄市13件，新北市12件，台北市、桃園市、台中市各有7件，雲林縣、宜蘭縣各6件，其餘縣市都在4件以下，顯示台南市發生的槍擊案件數全台最多，要求警方提出具體解決對策。

議員陳怡珍也認為，目前台南市警力不足，像轄區特種營業最多的警二分局各派出所，也都各只有20多人，根本無法應付龐大的工作量，應該設法增加員警或調整人員配置來解決。

市警局指出，目前針對降低槍擊案的具體策略，主要為破獲案件秉持「以案查案、以人追槍、以槍追人、向上溯源、向下發展」的原則，追查相關犯嫌及槍械供給流向、管道及來源；此外，針對具有幫派背景的犯嫌，將約制所屬幫派活動、打擊圍事場所、查究幕後首謀，並秉持「不匿報刑案、真實呈現治安面」理念，以「三打策略」：第一打立即處理、第二打重點打擊教唆者、第三打連坐檢肅斷絕金援。

市警局還強調，台南市今年1至8月發生的槍擊案雖然稍多，但與去年同期比較已減少1件，針對危害治安的持槍分子，也都立即緝捕到案，槍擊案都能全數偵破。

(中時 )