慈濟基金會高雄分會為讓親子在雙十連假同歡，結合韓國波力、國立高雄科學工藝博物館與高雄市消防局共同舉辦「波力救援小英雄防災親子總動員」活動。（慈濟提供／柯宗緯高雄傳真）

「波力波力波力，不怕困難危險。」國慶日，高雄靜思堂一早響起「波力救援小英雄」卡通主題曲。慈濟基金會高雄分會為讓親子在雙十連假同歡，結合韓國波力、國立高雄科學工藝博物館與高雄市消防局共同舉辦「波力救援小英雄防災親子總動員」活動，莊嚴的高雄靜思堂變身成親子闖關互動遊戲、防災實做體驗與深化防災DNA的互動樂園，逾400位親子度過了一個快樂又溫馨的國慶假期。

高雄市消防局將靜思堂大愛廣場打造成「消防小英雄」體驗區，設計雲梯車功能與救火知識、小小消防員及煙霧體驗室等三大任務區，救災用的雲梯車、水箱車出現眼前，小朋友迫不及待爬上雲梯車、穿消防衣射水、體驗煙霧逃生技巧，爸爸媽媽們手機猛拍照。5歲的哥哥顏楷朔帶著3歲的妹妹顏楷熙穿上防災裝備，與消防局人員一同執行滅火救援，消防局Q版消防充氣寶寶，吸引不少路過民眾聚集拍照。

「建築小英雄」由科工館洪煌凱博士(右3)帶領將近2百對親子DIY，藉由手動學習建置簡易穩固的建築結構，思考地震相關問題。（慈濟提供／柯宗緯高雄傳真）

「防災小英雄」共分三小站，帶領親子走進氣候變遷館主題一「地球生病了」、低碳生活館有主題二「環保探索趣」及慈悲科技館有主題三「慈悲科技-搖籃到搖籃」，經由志工講解引導，讓親子們了解環境教育重要性，深化防災基礎教育。

「建築小英雄」以國立科學工藝博物館帶來自行開發的「小小建築師」學習包，由科工館洪煌凱博士帶領將近2百對親子DIY，藉由手動學習建置簡易穩固的建築結構，引導學習者從操作上，了解位在環太平洋地震上的台灣，受到板塊擠壓作用的影響導致頻繁地震，思考地震相關問題，提升小朋友的震災知識與防災素養。

壓軸場為國議廳的波力、安寶見面會。大批慕名而來的小朋友在爸爸媽媽陪同下，開心的跟著舞台上的救援小隊裡勇敢帥氣的波力藍色警車還有粉色救護車安寶唱唱跳跳。

波力、安寶透過防災宣導教育，同心協力克服困難幫助朋友，帶來具教育意義的有獎徵答活動和限量小禮物，讓小朋友認識正確的安全知識，還可以與偶像救援小隊拍照，波力一句話，勝過爸媽千叮嚀、萬交代。

家住大寮區，就讀幼稚園大班的張苙样，是第一個抵達的小朋友，張爸爸說苙样清晨5點就起床，一家三口還先到附近吃早餐，看到靜思堂廣場擺了不少大型的波力模型，開心搶著拍照。

負責規劃活動的慈濟志工方上榮表示，波力第一次到高雄靜思堂，就帶著安寶與小朋友一起歡度國慶，在活動中建立寓教於樂，幫助爸媽傳達安全小常識，看到活動中踴躍的人潮，是慈濟給高雄孩子最好的禮物。

靜思堂座落社區具有多重功能，慈濟基金會秉持取於社會、用於社會原則，三代同堂可以在靜思堂各自有合適的空間活動，健康律動、認知促進、閱讀、青創、親子互動等，是社區多元的健康生活中心。

(中時 )