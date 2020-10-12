大陸中央廣播電視總台「海峽時評」今天(12日)刊發評論文章〈「台獨」之日就是統一之時〉，文章稱，台灣民進黨當局近來為了搞「台獨」、破壞祖國統一，小動作不斷。「台獨」分子也在台灣民進黨當局的指使下開始活躍，這些人一方面加緊刺探祖國大陸的情報，一方面想渾水摸魚，給兩岸和平統一進程製造雜音。央視「焦點訪談」11日在專題節目裡披露了相關案件，這是對「台獨」分子的一次嚴正警告。

文章稱，10日，台灣民進黨當局領導人和島內民意機構負責人發表講話。其涉兩岸關係內容，延續對抗思維和敵對意識，鼓譟勾連外部勢力，蠱惑台灣民心，再次暴露民進黨當局謀「獨」本質。

文章警告：在此，大陸再次正告民進黨當局及島內「台獨」分裂勢力，如果膽敢鋌而走險，在「台獨」分裂的道路上「邁出關鍵性一步」，大陸方面將立刻採取必要手段解決台灣問題，「台獨」之日就是統一之時！

文章指出，一段時間以來，民進黨當局及島內「台獨」分裂勢力在謀「獨」邪路上越走越遠。一方面，他們不顧島內民眾健康福祉，在新冠疫情期間大搞所謂「口罩外交」，企圖以疫謀「獨」。另一方面，他們處心積慮在島內操弄「去中國化」，無視血濃於水的同胞親情，瘋狂打壓兩岸民眾正常交流交往，圖謀製造兩岸「脫鈎」。他們為謀「獨」無所不用其極，毫無人性。

文章稱，更令人不齒的是，民進黨當局及「台獨」分裂勢力為了謀取政治私利，加緊勾連「港獨」以及外部勢力，充當中華民族偉大復興的「絆腳石」，甘做反華勢力的「馬前卒」，到了喪心病狂、破罐破摔的地步。

文章稱，近期，面對美方屢屢在台灣問題上向中國大陸蓄意挑釁，民進黨當局無條件配合美國政客打「台灣牌」，妄圖「聯美抗中」「倚美謀獨」。他們甚至不惜出賣台灣同胞的利益，花費巨資向美國購買武器，債留子孫的同時，也將島內民眾綁上了「台獨」戰車。民進黨當局漠視維護兩岸和平的主流民意，挾洋自重終將自食惡果。

文章警告，「台獨」是絕路，搞對抗沒有出路。這是大陸的底線，也是不准逾越的紅線。「台獨」分子不要有任何幻想。針對民進黨當局和島內「台獨」分裂勢力一再謀「獨」挑釁，解放軍接連在台海地區組織實兵演練，加大機艦巡航頻次與力度，震懾「台獨」，警告外部干涉勢力。大陸國防部新聞發言人譚克非強調，如果「台獨」分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，解放軍必將不惜一切代價，堅決予以挫敗。

文章重申，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實。國台辦發言人朱鳳蓮日前應詢表示，造成兩岸關係緊張的根本原因是民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」、干擾和阻撓兩岸交流合作、推動一系列謀「獨」行徑、勾連外部勢力進行挑釁，責任完全在民進黨當局。奉勸民進黨當局停止任何謀「獨」挑釁言行，不要低估大陸14億人民捍衛國家主權和領土完整的堅定決心和堅強意志，「台獨」之日就是統一之時！

(中時 )