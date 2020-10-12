蘋果公司首支5G iPhone將在台灣時間14日凌晨亮相，預期共發布4款新機，長期關注蘋果供應鏈的天海國際證券分析師郭明錤指出，CP值(性價比)最高的6.1吋iPhone 12會有最高出貨量占比，該款定價若低於iPhone 11的699美元，發布會後蘋概股會持續上漲；若高出iPhone 11百美元內，蘋概股投資人會觀望；若漲價超過百美元，供應鏈股價會修正。

郭明錤對４款新iPhone預期出貨占比分別是iPhone 12(6.1吋)40-45%，iPhone 12 mini(5.4吋)20-25%，iPhone 12 Pro(6.1吋)和iPhone 12 Pro Max(6.7吋)均為15-20%。他認為iPhone 12 mini售價較低，但無法滿足大螢幕使用需求；2款Pro規格高售價也高，但消費者未必需要高規格機種，容易被售價打退，iPhone 12理應有最高出貨量。

他指出，iPhone 11在今年前3季度占iPhone 11系列整體出貨量70-75%，售價是成功關鍵，iPhone 12系列升級關鍵雖是5G，但5G服務普及度還不夠，因此影響市場對iPhone 12需求最關鍵因素仍是售價，參考基準就是iPhone 11售價，iPhone 12只要更高就可能開始會有部分持股人會考慮獲利了結。

郭明錤同時也預期第4季市場對iPhone 12系列需求不能從零件出貨量來預估，儘管從零件出貨量預估是8000至8500萬部，較iPhone 11系列去年第4季7500萬部高，但銷售時間卻比去年更短，又可能因初期供應緊張錯過歐美旺季需求，因此iPhone 12系列部份需求應該會延遲至明年第1季才反映出來。

(中時新聞網)