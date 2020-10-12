公費流感疫苗供不應求！公費流感疫苗於5日開始施打，台中市各地湧入大量的接種長輩，市議員林德宇、劉士州今天緊急質詢說，上午走訪大里、霧峰等3處社區接種站，發現因為今年施打量暴增，接種站定額配給疫苗，根本不夠，許多阿公阿嬤到場沒得打罵聲連連。市長盧秀燕呼籲中央緊急向國際調度採購，再配送縣市政府解決燃眉之急。

台中市議會定期大會今天進行2018台中世界花博特別決算審核報告，國民黨市議員劉士州說，今年接種率暴增1.5倍，疫苗恐怕不足，市長要緊急因應。

民進黨市議員林德宇指出，公費流感疫苗開打後，各地湧入接種人潮，雙十連假，部份里接種站持續服務民眾；他上午走訪大里、霧峰等3處社區接種站，發現衛生局採定額配給，大接種站250劑，小社區接種站80劑，但量不足，很多阿公阿嬤到現場才發現沒得打，抱怨連連。

衛生局長曾梓展說，10月5日開打後，累計到10月11日，台中共施打21萬9000支疫苗。盧秀燕強調，流感疫苗施打率暴增各地皆然，她鄭重呼籲中央，向國際緊急採購調度流感疫苗，配送各縣市府施打解決燃眉之急問題；不只台中市政府，其他縣市長亦然，拜託中央緊急調度配送給各縣市政府。

(中時 )